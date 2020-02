Vatreni je uvjeren u uspjeh

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren imao je dosta problema s ozljedama ove sezone zbog čega je po drugi put ostao bez mjesta u momčadi. Na početku nije dobio priliku, pa mu otvorilo mjesto. Šansu je iskoristio i kada se ustalio u početnih 11 stigla je ozljeda. Sada se oporavio i opet čeka poziv Jürgena Kloppa. Bez obzirao na to što malo igra navijačima je poslao ohrabrujuću poruku uoči Europskog prvenstva.

“Prošao sam sva najveća finala, ali i dalje sam željan i gladan nogometa, utakmica, pobjeda, uspjeha… Jer da nisam, onda sigurno ne bih bio spreman. Kao što to kažu Englezi: “i have a lot of motherfuckers to prove…”, poručio je Lovren putem Sportskih novosti. Otkrio je potom svoje mišljenje o otme gdje vidi Vatrene na Euru.

“Sjećate se što sam rekao prije Rusije? Tada sam kazao da imam dobar osjećaj. I kako je ispalo? Ha, sad opet imam osjećaj da ćemo na Euru opet nešto jako dobro napraviti”, kazao je Lovren.

Odbio je svaku sugestiju da je reprezentacija sada slabija nego što je bila u Rusiji.

“Nismo slabiji! Svi ovi igrači koji su došli nakon Rusije znaju što treba činiti za Hrvatsku. Ne treba im se posebno objašnjavati. Znaju da je bitan svaki trening. Znaju da trebaju pokazati da zaslužuju biti u reprezentaciji. Nitko od njih neće dignuti sve četiri u zrak i kazati “super, tu sam, to je to…”. Svi će se oni boriti za momčad, misliti da mogu biti u udarnoj postavi. Ali neće biti nezadovoljni ako neće. To je bit“, rekao je branič.

“Trebamo napraviti opet ono naše zajedništvo i sjajnu atmosferu. Za tu atmosferu ćemo se pobrinuti Šime Vrsaljko “, našalio se i poručio je i dodao kako ja najbitnije da igrači budu zdravi.

“Na Euru opet idemo po nešto veliko! Da ne kažu da je bilo slučajno u Rusiji“, završio je.