LOVREN PROGOVORIO O SVOM NAPADU NA SUIGRAČE NAKON DEBAKLA S PORTUGALOM: Vatreni urnebesno odgovorio na Dalićeve tvrdnje – ‘Mislim da izbornik laže’

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren najavio je susret s Francuskom

Prvih 45 minuta ovo nije bila Hrvatska koju ja znam. Previše smo im puštali, trebalo je biti 4:0 za njih već i prvom dijelu. Razlog ne znam, no ako ovako mislimo nastaviti, neće biti dobro. Kako je nama tako je i njima. Neki igrači su u formi, neki nisu, ali u ovakvim utakmicama bez agresivnosti ne možete pobijediti.

LOVREN POKOPAO SUIGRAČE NAKON UTAKMICE: ‘Ovo nije bila Hrvatska kakvu ja poznajem, neka preskoči Francuze tko ne može’

Poručio je to Dejan Lovren prošlog mjeseca nakon bolnog 4:1 poraza od Hrvatske.

Vatreni u srijedu dočekuju Francusku na Maksimiru,a uoči tog susreta Lovren je odgovarao na pitanja novinara. Prvo koje mu je postavljeno vezano je upravo za to prozivanje suigrača nakon Portugala.

Daje savjete

“Mislim, inače volim pričati prije utakmice sa svojim suigračima, dati par savjeta. Sad neke prevelike govore da dajem, nije to baš tako. Definitivno je nas starijih igrača pojačalo ton prije Francuske. Ono u Portugalu je bilo nedopustivo. Nikoga nisam prozivao individualno, nego sam govorio kao ekipa. Treba imati igrača koji nekad povise glas. Ja, Perišić, Vida, Luka…”, rekao je Lovren, koji je ovog ljeta Liverpool zamijenio Zenitom.

“Bitno mi je bilo da igram. Nakon sedam godina u Premier ligi. Mislim da je bilo pravo vrijeme za promijeniti klub. U Zenitu igram i drago mi je da osjetim svaka tri dana utakmicu. To i dobro dođe reprezentaciji”, kazao je.

O Daliću

U posljednjim utakmicama pokazalo se kako se vatreni muče s prekidima.

“Prekidi nam nisu jača strana, ali na takvim stvarima se mora poraditi. Najbitnije je da koncentracija. Svako ima svog igrača i jednostavno ne dopustiti da zabije gol”, dodao je.

Posebno je bio zanimljiv njegov komentar na Dalićevu izjavi da još nije gledao snimku finala SP-a.

“Mislim da izbornik laže, sigurno je to pogledao. Ja sam gledao golove, pojavili su mi se na internetu”, kazao je i progovorio o Francuskoj.

“Naravno da možemo po prvi put pobijediti Francusku. Ne leže nam Francuzi statistički, od nogometa do rukometa. No, dosta smo toga naučili u protekle dvije godine. Moramo poboljšati igru, možemo im zabiti, ali prelako ih primamo. Moramo se bolje postaviti u tom trenutku kad izgubimo loptu. To je momčad koja jako brzo izlazi prema van”.