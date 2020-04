LOVREN PROGOVORIO O SVOM LIVERPOOLU KOJEG JE PANDEMIJA ZAUSTAVILA NA PUTU DO NASLOVA: ‘Uvijek smo gladni i ostat ćemo gladni’

Hrvatski reprezentativac član je engleskog giganta od 2014. godine

Uvijek smo gladni uspjeha i ostat ćemo gladni. To je ono što nas gura. Želimo pokazati svima za što smo sposobni, kazao je branič Liverpoola i hrvatske reprezentacije Dejan Lovren u razgovoru za klupsku stranicu “Redsa”.

Lovren se kao i većina sportaša nalazi u karanteni čekajući mogući nastavak engleskog prvenstva.

Na milimetar do titule

Liverpool devet kola prije kraja ima čak 25 bodova više od drugoplasiranog Manchester Cityja i pitanje prvaka je praktički riješeno. No, nastavak prvenstva i dalje je upitan.

Lovren i njegovi suigrači održavaju razinu kondicije slijedeći pojedinačne programe treninga od kuće i čekaju da se situacija oko korone smiri.

“Težak je trenutak za sve. Nitko nije na ovo navikao i nitko nije bio spreman,” rekao je Lovren.

Ostanite doma

“Jedino što možemo učiniti je ostati kod kuće i slušati savjete vlade kako bi još više smanjili probleme. Ostanite kod kuće i ostanite pozitivni, ostanite zdravi jer trebamo čuvati živce. Naravno, doći će trenutak kada će se sve vratiti u normalu. Ostanite pozitivni,” poručio je.

Lovren, koji je sada na Anfieldu gotovo šest godina, bio je svjedokom postupne evolucije pod Jurgenom Kloppom.

“Klopp je svima pokazao da ima sposobnosti i vještine i da zna upravljati ekipom u lošim i u dobrim trenucima. Nismo prestali s radom, to je glavna stvar. Ostali smo gladni. To nam je donio. Uvijek smo gladni i ostat ćemo gladni. To je ono što nas gura. Želimo pokazati svima za što smo sposobni,” kazao je dodavši: Važno je napraviti mix između mladih igrača, igrača srednje dobi i iskusnih igrača. Mislim da ga imamo, ovo je sjajna ravnoteža.”

Ekipa koja zna što radi

Lovren je u dresu “Redsa” upisao 184 nastupa i postigao osam golova. Osvojio je Ligu prvaka (2019), igrao još jedno finale (2018), te finale Europske lige (2016).

“Navikli smo igrati velika finala i velike utakmice i znamo kako se njima upravlja. Čak i kad gubimo, znamo što učiniti. Zbog toga je važno imati ravnotežu u ekipi. Ako idućih godina zadržimo važne igrače i jezgru tima, samo ćemo rasti,” naglasio je.