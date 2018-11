LOVREN POKLOPIO RAMOSA TAKO DA ĆE GA OVAJ ZAPAMTITI: ‘Aha, 3-2, pa ti pričaj majstore. Pi*ke obične’

Hrvatskoj sada predstoji gostovanje na Wembleyju u nedjelju protiv Engleske.

Hrvatska reprezentacija ostala je u igri za plasman na završni turnir Lige nacija nakon što je na Maksimiru pred 32.500 gledatelja pobijedila Španjolsku s 3-2. Posebno je motiviran novom susretu bio Dejan Lovren. Njemu s eprije utakmice obratio Sergio Ramos.

OVO SU KOMBINACIJE RASPLETA U LIGI NACIJA: Hrvatska osigurala ostanak u A razredu, ali pobjeda na Wembleyu je i dalje imperativ

Naime, Lovren je prije dva tjedna izjavio kako Ramos radi više pogrešaka od njega ali da Španjolac ima sreće jer to radi kada Real Madrid pobjeđuje sa 5-1 ili 5-2, čime to ostane neprimjetno, dok se Lovrenu to dogodi u susretima koji završe 1-0.

Reakcija Ramosa

“Ne znam dolaze li takvi komentari zbog frustracije ili čega drugog, no vrijeme će svakoga postaviti na svoje mjesto. Ja nemam potrebu odgovarati niti Lovrenu niti ikome drugome tko želi tri naslovnice u novinama ili biti na tri televizijska dnevnika. Što prije zaključimo ovu temu tim bolje. Neka svatko bude poznat po onome što pokazuje na terenu a ne po onome što govori o drugima”, odgovorio je Ramos.

Nakon pobjede nad Španjolskom Lovren se preko društvenih mreža obračunao s njim i Španjolcima.

“Aha, 3-2, pa ti pričaj majstore na konferenciji. Pi*ke obične”, poručio je branič.