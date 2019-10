LOVREN OTKRIO ŠTO JE SVE KLOPP PROMIJENIO U KLUBU: ‘Meni takve stvari ne mora govoriti, odgojen sam da to radim iza sebe’

Fifin trener godine pazi na svaku sitnicu

Nogometaši Liverpoola nastavili su sa sjajnim predstavama u Ligi prvaka. U srijedu navečer s 4:1 srušili su Genk u gostima. Cijeli susret za Redse odigrao je Dejan Lovren. Hrvatski branič već pet godina brani boje engleskog velikana i od tada je puno toga prošao. Zato točno zna što govori kada priča o treneru Jurgenu Kloppu.

“Već su prošle četiri godine otkako je tu? Starim. Da, istina je, počeli smo vjerovati da možemo ostvariti velike rezultate kada je Klopp rekao: ‘Od skeptika do vjernika’. Promijenio je stvari u klubu. Od sasvim malih detalja poput toga da kaže dobro jutro svima do toga da nam naredi da očistimo stol iza sebe nakon što pojedemo. Doveo je i ljude koji su najbolji u svom poslu i zna što radi”, kazao je Lovren.

“Je li mi ikada rekao da počistim svoj stol? Ne, mene su odgojili da počistim iza sebe. Ne mora mi to govoriti. Po meni ovakvi detalji nedostaju u nekim klubovima. Ljudi moje dobi odgojeni su tako da starijoj osobi kažu dobro jutro. Radi se o respektu. Kada to imate izvan terena, onda ga osjećate i na njemu. To je jednostavno”, pojasnio je Lovren. Pobjeda nad Genkom bila im je prva gostujuća u grupnoj fazi Lige prvaka od listopada 2017.

Loši u gostima

“Nismo među najboljima po tom pitanju. Nije mi drago to reći, ali to je stvarnost. Ova pobjeda nam je bila potrebna posebno što je slupina neizvjesna i moramo gostovati u Salzburgu. Bit će teško i moramo ostati na razini koju smo u srijedu pokazali”, kazao je Vatreni

Ovog vikenda igraju s Tottenhamom, koji je očajno ušao u sezonu.

“Sve se može brzo promijeniti. Prije tri ili četiri godine nismo dobro ušli u sezoni, ali s napornim radom sve je moguće postići. To nam je Klopp rekao. Najteža je stvar kada si na vrhu tamo i ostati. Kada dođe lošiji rezultat treba pokazati karakter i vratiti se. Naučili smo puno toga iz grešaka koje smo radili prijašnjih godina. Mislim da smo na pravom putu. Klopp je rekao da je iznimna stvar da smo godinu dana nakon poraza od Reala u finalu Lige prvaka osvojili to natjecanje. To puno toga govori u momčadi”, završio je.