LOVREN OTKRIO KOJE GA JE PITANJE NAJVIŠE MUČILO ZA VRIJEME KARANTEN: ‘Veliki je to bio izazov za sve….’

Nogometaši Liverpoola pripremaju se za nastavak sezone nakon tri mjeseca pauze uzorkovane pandemijom koronavirusa. Momčad Jurgena Kloppa dijele još dvije pobjede do proslave prvog naslova prvaka od 1990. godine. U nedjelju 21. lipnja imaju priliku u gradskom derbiju s Evertonom približiti se cilju.

“Da budem iskren, i prije nego što smo doznali kad će se prvenstvo nastaviti naš je fokus i cilj uvijek bio završiti setonu. Zato smo cijelo ovo vrijeme trenirali. Znali smo što nam je cilj. Naravno, moramo pobijediti u još dvije utakmice nakon čega možemo reći ‘mi smo prvaci’, ali naš je glavni zadatak pobijediti u svim utakmicama”, otkrio je Lovren za službenu klupsku stranicu.

Otkrio je i kako mu je bilo dosta teško u izolaciji.

"We know what is our focus." 👊#LFC were locked in on their task at hand long before confirmation of the @premierleague restart date, @Dejan06Lovren insists…

— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 8, 2020