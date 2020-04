Hrvatski branič dosta je aktivan na društvenim mrežama i u stalnom je kontaktu s fanovima što se može vidjeti iz priloženog videa

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren nalazi se u svojoj kući u Liverpoolu. Više od mjesec dana nije izašao va. Dane krati treniranjem i druženjem s obitelji. Iako nema naznaka da bi se prvenstvo u Engleskoj uskoro moglo nastaviti, on smatra da se ono mora završiti.

“Ne bi bilo normalno da se ne završi. U cijelu priču uključene su financije, tako da se jednostavno mora završiti. Uostalom, mi sad pričamo o deset utakmica do kraja prvenstva. Naći će se rješenje”, rekao je branič za Sportske novosti.

Ne završi li se prvenstvo to bi bila velika tragedija za Redse jer ih još samo dvije pobjede dijele do prvog naslova prvaka nakon 30 godina.

Čeka ih gust raspored

Zbog pandemije, koronavirusa Uefa je donijela odluku o dogodi Eura za iduće ljeto. S obzirom na to da bi nogometaši do tada mogli igrati ludim tempom jer i bez pauze.

“Zamislite da nakon svega ovoga nemamo odmor, da se samo sve nastavi. Mi bismo tada doslovno puknuli pred Europsko prvenstvo! Koliko bismo imali utakmica do tada, tko bi sve to izdržao? Tako nešto zaista ne bi imalo smisla, bila bi to katastrofa”, smatra Lovren.

Osvrnuo se potom i na reprezentaciju. Svi se pitaju hoće li li na kontinentalnoj smotri najboljih gledati Luku Modrića.

“Otkrit ću vam nešto. Pričao sam s njim. Rekao sam mu: “Luka, ti si kao vino, što stariji, to bolji.” A i on sam zna da bi bilo suludo da se sad oprosti od reprezentacije. Pa kako bi sad nakon što je odradio kvalifikacije mogao kazati “doviđenja”? Luka ima energije, spreman je u glavi, on je vrhunski profesionalac. Čvrsto vjerujem da će dalje nastaviti i biti uz nas i nakon Eura”, poručio je Lovren i za kraj rekao da će se oprostiti od Vatrenih kad mu popucaju koljena i da e igrati za reprezentaciju dok god će moći.