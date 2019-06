LOVREN ODUŠEVIO POSLIJE POBJEDE NAD WALESOM: O potezu Vatrenog bruji cijela Hrvatska, javila se i Sandra Perković: ‘Ti si naš idol’

Branič Liverpoola svojom je pričom dirnuo brojne ravno u srce

Hrvatska nogometna reprezentacija je u subotu u Osijeku u 3. kolu u skupine E kvalifikacija za EURO 2020. protiv Walesa slavila sa 2-1 (1-0), u utakmici koja odigrana po velikoj vrućini. U početnom sastavu Vatrenih našao se i Dejan Lovren, koji se priključio izabranicima Zlatka Dalića nakon što je s Liverpoolom osvojio Ligu prvaka. Nakon utakmice hrvatski branič pokazao je o kakvoj se osobi radi. Ono što mu se dogodilo prepričao je na svom Instagramu.

Opisao što se dogodilo

“Poslije utakmice u Osijeku, dao sam svoj dres jednoj ženi, koja je ponosna gluhonijema majka ovog prekrasnog dječaka na slici. Nakon sto sam izašao i otišao prema busu, prišao mi je redar i rekao da me traži neka gospođa da mi se zahvali za dres. Uglavnom pustili su ih unutra, žena se zahvalila i na očima se vidjela sreća. U jednom trenutku se okrenem prema malom i krene odjednom plakat, pitam ga što je bilo, ne odgovara, pitam ga ponovno što je mali? Zašto plačeš? Odgovori on meni plačem jer sam SRETAN…kad je on meni to rekao osjećao sam tugu i radost u isto vrijeme, jer nekim ljudima male sitnice znače toliko puno da suze i same krenu, dok nekima ne može ni Bog ugodit. Imam tu privilegiju i iznimnu čast da mogu druge ljude učinit sretnima, jer kad su oni sretni i kad vidim osmijeh na licu, onda sam i ja SRETAN čovjek”.

Na njegov status reagirala je Sandra Perković koja mu je poručila: ‘Ti si nas idol’. Ivan Klasnić pak pokazao mu je palac gore, dok je zaradio i brojne pohvale fanova.

“Ponosni smo mi na tebe. Svaka čast! Nisi zaboravio biti čovjek, a to je danas najteže biti”, može se, među ostalim , pročitati ispod njegove objave.