Hrvatski reprezentativac malo je pročetao s obožavateljima

Tek što je otvorio računa na Twitteru Dejan Lovren unio je pomutnju među svoje obožavatelje. Naime, jedan od fanova zahvalio mu se pobjedničkom pogotku Borussiji Dortmund 2016. na što je on ponudio sljedeći dogovor.

“Hvala, jako to cijenim, ali još nisam gotov”.

Liverpool Echo je povodom toga objavio kako je unatoč tomu što ga se povezuje s Arsenalom i Tottenhamamom dao naslutiti da će odraditi ugovor do kraja i ostati na Anfieldu i iduće sezone.

S obzirom na to da je tek otvorio Twitter dosta je aktivan. Iskoristio je priliku i nakon treninga se našalio na Salahov račun.

“Još jedan trening je završio. Sada čekam da me Salah počne pratiti”, napisao je.

Another session done for today. Now I am waiting for Mo to follow me. pic.twitter.com/wWd2rxrTny — Dejan lovren (@Dejan06Lovren) May 21, 2020

U utorak su, inače, engleski klubovi počeli s prvom fazom povratka treninzima. Igračima je dopušten rad u manjim skupinama s najviše pet članova, a nitko od igrača ne smije trenirati duže od 75 minuta. Igrači se tijekom treninga moraju pridržavati i ostalih mjera kao što je držanje socijalnog razmaka. Liga će odlučiti idući tjedan kada će omogućiti kontakt treninge.

“Rekao sam igračima prije treninga. Ovdje ste slobodnom voljom. U slučaju da se ne osjećate sigurno, ne morate biti ovdje. Nema ograničenja, nema kazne, ništa. Dakle, to je njihova vlastita odluka i mi ćemo to poštovati 100%,” poručio je njemački stručnjak za Sky Sports.

“Dečki su u redu. Nikada ne bismo nikoga doveli u opasnost da radi ono što želimo. Da, volimo nogomet i da, to je naš posao, ali to nije važnije od naših života ili života drugih ljudi,” naglasio je Klopp.

Do kraja natjecanja ostale su još ukupno 92 utakmice. Liverpool vodi sa 25 bodova više od Manchester Cityja i za matematičko osvajanje prvog naslova prvaka nakon 1990. godine nedostaju mu još dvije pobjede.

Ovdje su i neki njegovi zanimljivi odgovori fanovima

Yeah give me some time, we are still separated (different groups in training) 🐣🐥 https://t.co/dYiqp30amm — Dejan lovren (@Dejan06Lovren) May 20, 2020

Is Mo on Twitter? Cause I can’t find him or he blocked me already 😏 — Dejan lovren (@Dejan06Lovren) May 20, 2020