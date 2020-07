Nakon službene potvrde transfera poruku Lovrenu je poslao i njegov dobar prijatelj

Ne znam kako da to kažem, moj prijatelju. Ne znaš kako se osjećam sada. Stvarno ćeš nam nedostajati, pogotovo meni- Bio si nevjerojatan suigrač i meni sjajan prijatelj. Nedostajat ćeš nam puno, meni puno nedostaješ i jako te volim. Bio si fantastičan izvan terena i na njemu.

Hvala ti na svemu što si napravio za klub, hvala ti na svemu što si napravio za mene. Želim ti sve najbolje u budućnosti i želim da imaš sjajnu karijeru i uživaš sa svojom obitelji u novom klubu. Hvala ti jako puno i vidimo se uskoro.

Tim se riječima ovog ponedjeljka emotivni Mohamed Salah oprostio od Dejana Lovrena nakon što je potvrđeno da hrvatski branič napušta Liverpool i prelazi u ruski Zenit.

Dan kasnije Lovren mu je odgovorio.

“Naše prijateljstvo je zaista posebno. Čak i kada ćemo biti jako daleko jedan od drugog on zna da me uvijek može nazvati, kakav god razlog bio. Uvijek sam tu kad me zatreba. Ljudi shvaćaju koliko smo mi dobri prijatelji, koliko nam znači naše prijateljstvo i vidim dosta pozitivnih komentara”, kazao je Lovren za Liverpoolovu klupsku televiziji nastavio.

“Možemo svi skupa biti ponosni na ono što smo postigli. Svima želim puno sreće i nadam se da će ostati zdravi i uvijek ćemo biti u kontaktu”, poručio je motivni Lovren.