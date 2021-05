LOVREN OBJAVIO TWEET KOJI JE IZAZVAO GOMILU REAKCIJA: ‘Zašto sam došao baš u Rusiju? Evo zašto…’

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren propustio je ovaj susret zbog ozljede mišića propustio je utakmicu, ali je sudjelovao u proslavi

Nogometaši Zenita osvojili su treći uzastopni naslov prvaka Rusije nakon što su u derbiju 28. kola pobijedili izravnog kandidata za naslov moskovski Lokomotiv sa čak 6-1.

Uoči derbija Zenit je imao šest bodova više i Lokomotivu je trebala pobjeda kako bi ostao u igri za prvo mjesto dva kola prije kraja prvenstva.

LOVRENU I EKIPI NA PROSLAVU NASLOVA UPAO – DEADPOOL: Vatreni uzeo titulu sa Zenitom, a onda im je pehar uzeo ‘zločesti dečko’

Međutim, umjesto pobjede, Lokomotiv je doživio jedan od najtežih poraza izgubivši sa 1-6 čime je Zenit osigurao treću uzastopnu titulu i sedmu ukupno.

Golove za momčad iz St Peterburga zabili su Artem Dzjuba (19, 51), Sardar Azmoun (39, 45+3-11m, 46) i Malcom (68), dok je za Lokomotiv zabio Kamano (57).

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren propustio je ovaj susret zbog ozljede mišića propustio je utakmicu, ali je sudjelovao u proslavi i još je nakon svega poslao snažnu poruku svojim navijačima.

“Dobro jutro, prvaci. Čestitam čitavoj momčadi i svim ljudima u klubu. Zbog ovoga sam došao u Zenit, ovo je moj drugi trofej ove sezone. Dragi navijači, hvala vam na podršci tijekom čitave sezone. Putovali ste po čitavoj Rusiji po velikoj hladnoći i bili ste s nama i kad nismo bili dobri. To pokazuje koliko vam je stalo do kluba”, napisao je Lovren i na kraju se zahvalio na ruskom. Objavu na Twitteru do sada je lajkalo više od dvije tisuće ljudi.