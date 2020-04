Branič je već mjesec dana zatvoren u svojoj kući i nigdje ne izlazi

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren nalazi se u samoizolaciji u Liverpoolu gdje čeka nastavak sezone. U Razgovoru za HRT rekao je kako bi bilo nepravedno da se englesko prvenstvo poništi, a osvrnuo se i na reprezentaciju.

“Nije baš najbolja situacija, već mjesec dana smo zaključani u kućama. Upute su bile da doslovno nigdje ne smijemo izaći. Nisam išao ni do trgovine ni nigdje, klub nam sve ostale stvari rješava. Tu smo sretni da imamo takav klub i ljude iza sebe”, rekao je na početku razgovora te je rekao da treninge odrađuje kući.

“Nisam se udebljao, tip sam čovjeka koji pazi što jede. Volim ja pojesti pizzu i hamburger, ali ne pet puta tjedno. Pazimo što jedem, održavam kondiciju. Možda sam izgubio nešto mišićne mase, pogotovo u nogama, ali to će se nadoknaditi kad se vratimo na terene”, ispričao je.

“Čujem li se sa Salahom? Mo je kući. On je dva puta dnevno u teretani. Rekao sam mu da mu ne treba više od osam trbušnjaka, ne znam zašto se forsira”, rekao je pa se osvrnuo na prvenstvo. Liverpool bi ove godine trebao doći do naslova nakon 30 godina.

“Ja se nadam i mislim da se mora završiti prvenstvo, je drugo ne bi bilo fer. Svi klubovi imaju svoje neke želje, ali najrealnije i fer bi bilo da se završi to prvenstvo kako god, makar i bez gledatelja. Nama su dovoljne dvije utakmice da osvojimo prvenstvo. Nakon 30 godina bit će žalosno da nećemo imati feštu kakvu smo planirali i kakvu smo htjeli, ali eto… Nadam se da će biti moguće što prije odigrati prvenstvo, vidim da su u Njemačkoj već počeli trenirati”, kazao je. Dosta je bilo govora o njegovom transferu.

“Ne znamo kad će išta početi, kad će biti povratak u normalan život. Ne znam što se tiče transfera, nemam nikakvih saznanja za budućnost. I da ih imam, ne znam da li bih vam rekao”, izjavio je pa se osvrnuo na odgodu Eura.

“Ne znam da li je to dobro. Nije dobro s navijačke strane, jer su svi očekivali gledati Hrvatsku na Euru, ali s druge strane igrači koji nisu igrali previše u klubovima možda će promijeniti klub i ući u taj ritam, kao što smo ušli u ritam prije Svjetskog prvenstva, svi su bili na vrhunskoj razini i zato smo napravili to što smo napravili. Nadam se da ćemo kroz godinu dana biti pametniji, snažniji i iskusniji, pa bi to mogao biti veliki plus za nas. Oni koji se brinu o Luki i Raketi i godinama, ja se ne brinem, Luka će biti još iskusniji i pametniji, a o Raketi da ne pričam. Vjerujem u snagu naše reprezentacije. Imao sam prije Eura onaj osjećaj da ćemo ga dobro odraditi, ali sad je taj osjećaj nestao. Nadam se da će ga biti opet za godinu dana”, ispričao je te progovorio o tome koja je razlika između igranja za klub u Vatrene.

“U reprezentaciji sam već 11 godina, otkad sam debitirao za svoju državu. To je drugačije. Za Hrvatsku ne igraš svaki dan, a u klubu si stalno tu i dostupan si. Pogotovo kad su velika natjecanja vidjelo se koliko meni osobno znači svaka pobjeda Hrvatske, mislim da su to mogli doživjeti i navijači, kroz suze, kroz veselja, kroz videa koja smo objavljivali”, poručio je Lovren.