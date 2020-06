Već je prošlog ljeta hrvatski nogometni reprezentativac Dejan Lovren bio na pragu prelaska u talijansku Romu. Međutim, zbog cijene koju im je postavio Liverpool Vatreni je ostao, a Roma je na posudbu dovela zvijezdu Manchester Uniteda Chrisa Smallinga.

Međutim, ono što Romi nije prošlo lani, možda im krene ovog ljeta. Talijanski Il Sussidiario piše da je Roma spreman ponuditi Redsima Nicolu Zaniola u razmjeni koja bi uključivala Vatrenog.

Roma could propose an exchange involving Dejan Lovren in order for Liverpool to sign playmaker Nicolo Zaniolo this summer.

The Italian outfit would prefer to sell the 20-year-old to the Reds over Juventus. [Il Sussidario] pic.twitter.com/t3tOcz36LC

— Anfield Edition (@AnfieldEdition) June 3, 2020