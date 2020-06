Dan nakon burne i neprospavane noći Dejan Lovren oglasio se na Twitteru i gdje je napisao poruku koja dira ravno u srce. Sjetio se on nakon što je Liverpool matematički osigurao prvi naslov prvaka nakon 30 godina nekih bliskih ljudi koji više nisu s nama.

NAVIJAČI NAPALI LOVRENA ZBOG PORUKE NA POLUVREMENU: Vatrenom ovo nije trebalo: ‘Izbriši to odmah’; ubrzo im odgovorio

“Teško je opisati koliko sam sretan, ali u isto vrijeme i tužan jer znam da bi neki ljudi željeli vidjeti kako podižemo trofej. Na nesreću, oni više nisu tu s nama. Izgubio sam neke drage ljude koje poznajem i znam da nas gledate odozgo s velikim osmjehom i ponosom na ono što smo zajedno postigli. Ovo je za vas”, poručio je emotivni Lovren.

…big smile and are proud of all we achieved together. This one was for you 🏆❤️#YNWA

