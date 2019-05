LOVREN MOŽE ODAHNUTI, NIZOZEMSKO ČUDO OD DJETETA IPAK NEĆE DOĆI U LIVERPOOL: Odlazi u španjolskog giganta?

4 – Matthijs de Ligt is the fourth teenager to score in a Champions League semi-final, after Nordin Wooter (1996, Ajax), Obafemi Martins (2003, Inter Milan) and Kylian Mbappé (2017, Monaco). Colossus. #AJATOT pic.twitter.com/FleS9Iq1zQ

— OptaJoe (@OptaJoe) May 8, 2019