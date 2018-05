LOVREN DOBIO POHVALE KAO NIKADA DO SADA: ‘On je branič svjetske klase. Da nije tako više ne bi bio ovdje’

Pred Vatrenim je utakmica karijere i nova prilika da dokaže da mu je mjesto na Anfieldu.

Hrvatski branič Dejan Lovren još od dolaska u Liverpoola neprestano se bori s kritikama. Unatoč tomu trener Jurgen Klopp ima veliko povjerenje u njega što dokazuje i činjenica da je gotovo neizostavni član prvih 11. Sjajnim predstavama u četvrtfinalu i polufinalu Lige prvaka protiv Manchester Cityja i Rome na tome se zahvalio njemačkom stručnjaku.

Uoči finala najvećeg nogometnog klupskog natjecanja na svijetu trener Liverpoola dao je intervjuu legendi kuba Robbieju Fowleru, kojeg je ekskluzivno objavio The Mirror. Jedna od tema bio je i Vatreni.

Fowler je tim povodom otkrio kako je pritisak navijača negativno utjecao na neke njegove suigrače te je upitao Kloppa može li se slična stvar dogoditi Lovrenu. Prisjetio se tada Kloppp reakcije kada ga je izmijenio u 25. minuti susreta s Tottenhamom.

Podrška igračima

“Sviđa mi se podrška koju dajete svojim igračima. Imali smo sjajnog vratara Davida Jamesa, ali je tijekom boravka ovdje dobio nadimak Calamity James (junak stripa kojeg nije pratila sreća), što je utjecalo na njegovu karijeru. Veliki sam fan Dejana Lovrena, a ti ga štitiš od toga”, kazao je Fowler.

“Istina je da ponekad igrači dobiju nepošten tretman. Izrazito je teško biti vratar ili branič u Liverpoolu. Kao da nikada nisi dovoljno dobar. Bez obzira što napravio uvijek kažu da da trebamo dovesti nove igrače svjetske klase”, kazao je Klopp.

“Bio sam ljutit zbog utakmice s Tottenhammom. Nisam tada rekao igračima da zaborave što se dogodilo i da to nije bitno. Bio sam stvarno ljutit. Izvadio sam Lovrena nakon 25 minuta i nisam mu ništa govorio. Međutim, nekoliko dana kasnije vidio sam da me čeka kako bi razgovarali pa sam ga pozvao. ‘Izvadili ste me nakon 20 minuta’ rekao mi je. Odgovorio sam mu – to je možda bio prijelomni trenutak – da mislim da je branič svjetske klase i da sam sto posto sam uvjeren u to”, kazao je i nastavio.

“Istina je da s vremena na vrijeme može doći do pada koncentracije i pogreške, ali on je branič svjetske klase. Da to nije tako više ne bi bio ovdje”, poručio je Klopp.

Pred Lovrenom je utakmica karijere i sjajna prilika da u finalu Lige prvaka protiv Real Madrida odgovori svim kritičarima i potvrdi riječi svoga trenera.