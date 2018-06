Son, a lot of people will come and go in your life as you grow older. But no matter what, I will be the one who will always hold your hand and always have you in my heart, till the end of the time…Happy Birthday my son I miss you so much. ❤️❤️❤️ / Sine, mnogi će ljudi doći i otići kroz tvoj život dok starimo. Ali bez obzira na to, ja ću biti onaj koji će uvijek držati tvoju ruku i uvijek je imati u srcu, do kraja vremena … Sretan rođendan, sine, nedostaješ mi. Za tebe danas 💪🏻⚽️ ❤️❤️❤️

