LOVA DO KROVA: Zna se koliko su Fury i Wilder zaradili nakon okršaja u Las Vegasa, jedna stvar bi vas mogla iznenaditi

Iznos koji će pripasti Furyju i Wilderu je dogovoren prije borbe

Britanski boksač Tyson Fury (31) osvojio je naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po WBC verziji nakon što je noćas u Las Vegasu u MGM Grand Areni pred 17.000 gledatelja tehničkim nokautom u sedmoj rundi pobijedio branitelja naslova Amerikanca Deontayja Wildera (34).

Fury je po drugi puta u karijeri postao svjetski prvak u teškoj kategoriji. Prvi puta to je ostvario u studenome 2015. godine kada je neočekivano dobio Vladimira Klička, koji je do tada držao naslove po WBA, IBF, WBO i IBO verziji. No, nakon toga Fury je zbog problema sa dopingom i konzumiranjem droga ostao bez titula, a u ring se je vratio u lipnju 2018. godine. Wilder je titulu svjetskog prvaka po WBC verziji držao od 2015. godine i nakon 42 pobjede doživio je prvi poraz u karijeri.

Svakome isto

Iako su se prepucavali uoči meča, Wilder i Fury nakon borbe su se srdačno zagrlili i davali izjave pune poštovanja. Borbu u Las Vegasu pratio je cijeli svijet, a boksači od nje zaradili puno novca.

Uoči borbe dogovoreno je da će svakome pripasti jednako – po 28 milijuna dolara, a još će im ‘sjesti’ novac od TV prava i Pay per viewa, za koje se pretpoistavlja da će biti u visini od oko 12 milijuna dolara.