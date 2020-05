LOŠE VIJESTI IZ RUSIJE: Četiri suigrača Vedrana Ćorluke zaražena koronavirusom, prvenstvo se nastavlja za manje od mjesec dana

Trenutačno drugoplasirani sastav ruskog nogometnog prvenstva Lokomotiv iz Moskve, za kojega nastupa i bivši hrvatski reprezentativac Vedran Ćorluka, objavio je u četvrtak kako su četvorica njegovih igrača pozitivna na koronavirus.

SAMO TO NE: Četvero pozitivnih na koronavirus u Premier ligi

Radi se o četvorici Rusa, Dmitriju Barinovu, Antonu Kočenkovu, Timuru Sulejmanovu i Romanu Tugarevu, niti jedan ne osjeća nikakve simptome bolesti te se nalaze u svojim domovima u samoizolaciji.

Ranije ovoga mjeseca pozitivan na koronavirus bio je još jedan igrač Lokomotiva, peruanski napadač Jefferson Farfan.

Lokomotiv Moscow say Jefferson Farfán has been diagnosed with COVID-19.

Speedy recovery to la foquita! 🙏 pic.twitter.com/AmN0nJyxXn

— The Peruvian Waltz (@PeruWaltz) May 16, 2020