LOŠA VIJEST ZA SAUDIJSKOG PRINCA: Propada mu preuzimanje engleskog prvoligaša, Amerikanac ponudio više novca?

Američki biznismen navodno je ponudio 50 milijuna funti više od Bin Salmana

Iako se činilo gotovo sigurnim da će Saudijski fond za javna ulaganja (PIF) i njegov čelnik princ Mohammed bin Salman uskoro postati vlasnici slavnog engleskog prvoligaša Newcastle Uniteda, u cijeloj priči je došlo do zaokreta i klub bi mogao otići u ruke američkog biznismena Henryja Maurissa.

SAUDIJSKI PRINC IMA OZBILJNE PLANOVE U ENGLESKOJ: U svoj klub želi dovesti najskupljeg igrača u Bayernovoj povijesti?

Saudijski princ je za kupnju engleskog kluba ponudio 300 milijuna funti, a prema pisanju engleskih medija Mauriss je ponudio 50 milijuna više i trebao bi uskoro biti potvrđen za novog vlasnika “Svraka”.

Meet Henry Mauriss, billionaire who wants to buy Newcastle United: American television… https://t.co/IXY8D3Ylpb — Samuel Odusami (@samuelodusami) June 17, 2020

No, to nije jedini problem za Bin Salmana u preuzimanju Newcastlea. On je optužen za ilegalno emitiranje prijenosa utakmica Premierlige u Saudijskoj Arabiji i protiv njega su najavljene tužbe.

Veliki planovi

Mediji su proteklih mjeseci izvještavali kako saudijski princ u Newcastleu namjerava izgraditi novu “supermomčad”, spominjali su se transferi velikih nogometnih zvijezda i navijači su ponovno počeli sanjati o borbi za naslov u Premierligi i ulasku u Ligu prvaka.

Newcastle get rival £350m takeover bid from US businessman Henry Mauriss https://t.co/IPHSU7BSta — 🚬andy.duudz🎼🎷 (@andydude1) June 17, 2020

No, sada se čini da Bin Salman ipak neće doći na sjever Engleske, ali se pretpostavlja da niti američki vlasnik neće biti škrt pa fanovi Newcastlea ne moraju previše tugovati.