LOŠA VIJEST ZA NAVIJAČE U NJEMAČKOJ: Na tribine neće smjeti barem do kraja ljeta

Zbog porasta zaraženih koronavirusom sportska natjecanja u Njemačkoj barem do završetka ljeta trebala bi se odvijati bez gledatelja na tribinama. To je stav njemačke vlade i zdravstvene struke, a podržala ga je i kancelarka Angela Merkel.

Posljednjih dana Njemačka je suočena s porastom zaraženih koronavirusom, s dnevnim prosjekom od oko 1.500 novih slučajeva.

Bundesliga is unsure if football fans in Germany can return to stadiums before the end of 2020.

Bundesliga is unsure if football fans in Germany can return to stadiums before the end of 2020.

They are hoping the German government will give them the green light but everything is uncertain for now.

