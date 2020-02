LOKOMOTIVA SRUŠILA INTER ZA ČETVRTO MJESTO, ZAPREŠIĆANI OPASNO BLIZU ZONE ISPADANJA: Kastrati pokazao zašto ga Dinamo dovodi

Nakon ove utakmice Lokomotiva je napredovala na četvrto mjesto HNL-a gdje je zamijenila Osijek

Nogometaši Lokomotive pobijedili su Inter na gostovanju u Zaprešiću s 2:0 i došli na četvrto mjesto ljestvice Prve hrvatske nogometne lige.

Lokomotiva je povela na samom kraju prvog poluvemena, u 44. minuti klubu s Kajzerice prednost je donio Lirim Kastrati, kome je to bio 9. gol sezone.

Novi Modri

A Kastrati će za Lokose igrati samo do kraja sezone. On je posljednjeg dana prijelaznog roga u HNL-u, dogovorio sve detalje oko prelaska u Maksimir. Prema dogovoru krilni igrač i seniorski reprezentativac Kosova ostao je do ljeta na posudbi u Lokomotivi, a nakon toga priključit će se prvoj momčadi Dinama.

A sve je jasnije zašto baš njega Modri dovode.

Lokomotiva preskočila Osijek

U 64. minuti se teško ozlijedio igrač Intera Postonjski, a samo minutu kasnije napadač gostiju Tuci je s dva metra umjesto mreže iz voleja pogodio gredu. U 69. minuti Kristijan Jakić je iz blizine zabio za 2-0 nakon asistencije Uzunija.

[INTER – LOKOMOTIVA 0:2] Tri zadnje utakmice – tri pobjede! Lokosi su slavili u Zaprešiću golovima Kastratija i Jakića! 🚅⚽️💙 — NK Lokomotiva Zagreb (@NKLokomotiva) February 27, 2020

Nakon ove utakmice Lokomotiva je napredovala na četvrto mjesto HNL-a gdje je zamijenila Osijek, koji ima utakmicu manje, a Inter je osmi, sa samo jednim bodom više od devete Istre koja je u zoni ispadanja.