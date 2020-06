LOKOMOTIVA POBIJEDILA VARAŽDIN I ZASJELA NA DRUGO MJESTO HNL-A: Tuci i Jakić zabili za tri boda prednosti nad Hajdukom

Lokomotiva je ovom pobjedom prestigla Hajduk i drugoplasirana je ekipa na ljestvici Prve hrvatske nogometne lige

U susretu 32. kola Prve HNL Lokomotiva je pobijedila Varaždin sa 2-0 ostvarivši važnu pobjedu u borbi za drugo mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka.

Lokomotiva je ovom pobjedom barem privremeno preuzela drugu poziciju s tri boda više od Hajduka kojeg večeras očekuje neugodno gostovanje u Gorici.

Dominacija Lokosa

Golove za ‘lokose’ zabili su Indrit Tuci (45+2) i Kristijan Jakić (85).

Lokomotiva je dominirala veći dio susreta i posve zasluženo je stigla do bodova. No, prvu veliku priliku imali su gosti u 28. minuti nakon što je Novoselac pucao glavom nakon kornera, no Kolinger je ‘počistio’ s gol linije. Lokomotiva je uzvratila u 39. minuti. Tolić je iz slobodnog udarca pogodio vratnicu, a u nastavku akcije Tuci je promašio prazan gol.

Treći gol poništen

Albanac se iskupio u posljednjim trenucima prvog dijela zabivši za 1-0. Tolić je sjajno prošao po desnoj strani, ubacivši pred vrata gdje se najbolje snašao 19-godišnji albanski napadač.

Sve dvojbe oko pitanja pobjednika Lokomotiva je razriješila u 85. minuti kada je Jakić zabio za 2-0. U posljednjim trenucima susreta pogodak je zabio i najbolji igrač utakmice Tolić, ali je gol poništen zbog zaleđa.

Prva hrvatska nogometna liga, 32. kolo

Utorak, 30.06, 18.55

Lokomotiva – Varaždin 2:0 (Tuci 45′ + 2′, Jakić 84′)

Varaždin: Nevistić, Tkalčić, Senić, Rodin, Mamić, Posavec, Novoselec, Đurasek, Petković, Obregon, Drožđek

Lokomotiva: Grbić, Gluhaković, Kovačić, Kolinger, Čeliković, Petrak, Cokaj, Kastrati, Tolić, Uzuni, Tuci

90′ Gotova je utakmica, Lokomotiva je osvojila tri boda za drugo mjesto na tablici Prve hrvatske nogometne lige.

84′ GOL Lokomotiva je postigla drugi gol i izgleda da je pitanje pobjednika u Kranjčevićevoj riješeno. Strijelac je bio Kristijan Jakić koji je u igru ušao na početku drugog poluvremena.

77′ Nova izgledna prilika za Lokomotivu. Pucao je Uzuni, ali pogađa blok gostiju.

68′ Pokušali su sada gosti preko Drožđeka koji je pucao iz daljine, ali Grbić bez problema to brani.

67′ U drugom poluvremenu, osim one dvije prilike Lokomotive, nismo vidjeli mnogo zanimljivosti.

Lokomotivin konkurent za drugu poziciju, momčad splitskog Hajduka od 21 sat igra utakmicu protiv Gorice, a više o tom dvoboju pročitajte OVDJE.

55′ Imali su domaćini sada još jednu priliku, ali Uzuni pogađa vanjski dio mreže.

53′ Lokomotiva je prva zaprijetila i u drugom poluvremenu. Glavom j pucao Kolinger, ali nije to bilo opasno po gol gostiju.

46′ Počelo je drugo poluvrijeme.

45′ + 2′ Gotovo je prvo poluvrijeme.

45′ + 2′ GOL Lokomotiva je povela u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Zabio je Tuci nakon dobrog prodora Tolića po lijevoj strani. Tuci se ovime definitivno iskupio za svoj promašaj od prije pet minuta.

40′ Lokomtiva je sada bila jako blizu gola. Tolić je pucao iz slobodnog udarca i pogodio vratnicu, a Tuci u nastavku promašio prazan gol.

33′ Nova šansa za Lokomotivu, Tuci je pucao nakon brze akcije, ali Nevistić brani.

28′ Mogao je sada Varaždin šokirati nogometaše Lokomotive. Nakon njihovog prvog kornera na utakmici Novoselec je pucao glavom, a Kolinger izbio s gol linije.

23′ Nogometaš Varaždina Obregon sada je dobio žuti karton zbog oštrijeg prekršaja na Uzuniju. I dalje traje veliki pritisak Lokosa.

19′ U Kranjčevićevoj se igra samo pred golom Varaždina, no i dalje nema pogodaka. Gosti se disciplinirano brane i čekaju priliku iz kontranapada.

15′ Nova šansa za Lokomotivu. Iz voleja je pucao Kastrati, ali to nije bilo opasno.

8′ Sada su Lokosi prvi put opasnije zaprijetili, Uzuni je dva puta pucao, no nije bio precizan.

7′ Lokomotiva je bolje ušla u utakmicu i pokušava što prije postići gol i doći do vrijedne pobjede, ali nogometaši Varaždina se disciplinirano brane i na početku susreta nije bilo izglednijih prilika.

2′ U istom terminu se igra i utakmica Slaven Belupa i Istre, Varaždinovog konkurenta u borbi za ostanak u ligi.

1′ Počela je utakmica u Kranjčevićevoj.

Danas u Kranjčevićevoj! 🚅💙⚽️ pic.twitter.com/MyIk3IrSKW — NK Lokomotiva Zagreb (@NKLokomotiva) June 30, 2020

18.50 Glavni sudac utakmice je Tihomir Pejin.

BREAKING: Pred samu utakmicu Sammir je otpao iz kadra utakmice zbog ozljede 🤭🙈 https://t.co/daET0sBrC5 pic.twitter.com/OwwAMdKUke — NK Lokomotiva Zagreb (@NKLokomotiva) June 30, 2020

18.30 Lokomotiva će u ovu utakmicu morati ući bez Sammira, koji je trebao biti u kadru momčadi, no otpao je zbog ozljede.

U 32. kolu Prve hrvatske nogometne lige momčad Varaždina će na svojem stadionu ugostiti zagrebačku Lokomotivu. Susret je to ekipa kojima su bodovi u ovome susretu potrebne za potpuno različite stvari.

Varaždin se nalazi u borbi za ostanak u ligi i trenutno je osma momčad lige, s četiri boda više od pretposljednje Istre i deset od zadnjeg Intera.

“Od svoje ekipe opet očekujem da opet bude na nivou pristupa i igara koje smo dosad imali. Bitno mi je da imamo glavu i rep, da budemo opasni prema naprijed, da se znamo braniti, jer ovaj protivnik to zahtijeva, to je izuzetno dobra ekipa. Ako budemo na tom nivou sigurno možemo i nešto očekivati. Pokazali smo da možemo igrati protiv svake ekipe, pa i protiv najjačih, a Lokomotiva je stvarno jedna od najjačih”, rekao je u najavi susreta trener Varaždina Samir Toplak.

S druge strane, Lokomotiva je u ovom trenutu treća momčad 1. HNL, bodovno je izjednačena s drugoplasiranom Hajdukom i pobjedom bi preuzela drugo mjesto na tablici koje je posebno vrijedno jer ta pozicija ljedeće sezone donosi nastup u kvalifikacijama za Europsku ligu.