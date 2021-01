Hrvatski 41-godišnji tenisač Ivo Karlović (ATP – 148.) ostvario je u subotu pobjedu u prvom nastupu u novoj sezoni svladavši Španjolca Pabla Andujara (ATP – 59.) sa 6-3, 5-7, 6-4 u dvoboju 1. kola ATP turnira u američkom Delray Beachu nakon dva sata i 16 minuta igre.

Bio je to njihov drugi međusobni meč, a Karlović je do prve pobjede stigao ispalivši 27 asova i s tri ‘breaka’, po jednim u svakom setu, ali je u drugom dvaput gubio gemova na svom početnom udarcu.

Karlović je odlučujući ‘break’ u prvom setu napravio u osmom gemu i u sljedećem realizirao treću set-loptu. Andujar je poveo 2-0 u drugom, ali je hrvatski veteran odmah vratio izgubljeni servis. No, 34-godišnji Španjolac je novim ‘breakom’ u 12. gemu odveo meč u treći set.

Karlović je ‘breakom’ u petom gemu odlučujućeg seta stekao prednost koju je zadržao do desetog gema u kojem je iskoristio svoju drugu meč-loptu.

Ivan Ljubičić na Twitteru je brzo reagirao na Karlovićevu pobjedu te je podsjetio da su prije 25 i pol godina njih dvojica dobili prvi profesionalni meč u karijeri, na turniru u Umagu su s pozivnicom svladali Alberta Berasateguija i Francisca Claveta sa 6:2, 6:4 u parovima.

26 years ago (1995) @ivokarlovic and I won doubles match on Atp Tour in Umag…. Ivo still winning on that same tour…. Legend

