LIVERPOOL SRUŠIO JOŠ JEDAN REKORD: Kloppovi momci se ne zaustavljaju, ponovno su oduševili cijeli svijet

U 34. kolu ove sezone Premierlige momčad Liverpoola pobijedila je po 30. put i tako postavila novi rekord

Engleski Liverpool, momčad koja je krajem prošlog mjeseca osigurala naslov prvaka Premierlige, u srijedu je u 34. kolu svladala na gostovanju Brighton i ubilježila jubilarnu, 30. prvenstvenu pobjedu ove sezone.

Tim trijumfom Liverpool je postao momčad koja je najbrže stigla do 30 pobjeda u povijesti Premierlige. Kloppova ekipa to je uspjela u samo 34 kola i to najbolje pokazuje koliko su dominantni ove sezone.

LIVERPOOL U VELIKOM STILU OSVOJIO TITULU, ALI TU NIJE KRAJ: Mogu uloviti još četiri nestvarna rekorda

No, tu nije kraj. Redsi ove sezone mogu srušiti još neke rekorde.

Impresivan broj pobjeda

Liverpool je pobjedom u Brightonu i dalje u konkurenciji da obori rekord Manchester Cityja u broju osvojenih bodova u sezoni. Četiri kola prije kraja Liverpool ima 92 boda, a City je u rekordnoj sezoni 2017/18 osvojio točno 100 bodova.

Još jedan rekord koji Redsi imaju priliku srušiti je onaj najvećeg broja pobjeda u sezoni. City je sezonu 2017./18. završio s 32 pobjede, a Liverpool ih četiri kola prije kraja ima 30.

Posljednji rekord koji Kloppovi nogometaši imaju priliku srušiti je najveći broj pobjeda na domaćem terenu. Niti jedan klub u povijesti Premierlige nije uspio završiti sezonu s više od 18 domaćih pobjeda, a Liverpoolu se ove sezone otvara prilika da dođe do njih 19