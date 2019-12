Aktualni prvak Europe dobro se namučio za prolazak u finale

U finalu klupskog svjetskog nogometnog prvenstva u Dohi 21. prosinca igrat će europski prvak Liverpool i južnoamerički prvak Flamengo.

Liverpool je u polufinalnom ogledu teškom mukom golom u sudačkoj nadoknadi pobijedio sjevernoameričkog prvaka Monterreya sa 2-1, dok je Flamengo još u utorak svladao azijskog prvaka Al Hilal sa 3-1.

Spas u nadoknadi

“Redsi” su daleko teže nego što se očekivalo porazili “Rayadose”, a pitanje pobjednika odlučio gol Roberta Firmina u prvoj minuti sudačke nadoknade. Meksički sastav se predstavio u dobrom svijetlu, ali ipak nije izdržao.

Europski prvak je poveo u 12. minuti golom Nabyja Keite nakon sjajnog proigravanja Mohameda Salaha, no samo dvije minute kasnije Monterrey je izjednačio preko Rogelia Funesa Morija. Pucao je Jesus Gallardo, Alison Becker je obranio, a Munes pospremio odbijanac.

Zamjena za spas

Liverpool je u 74. minuti mogao do nove prednosti, no Divock Origi je promašio nemoguće. Kada se već činilo kako ćemo gledati produžetke, Liverpool je stigao do pobjede, a junak je bio Firmino koji je ušao u igru samo pet minuta ranije. Alexander Arnold je asistirao brazilskom napadaču koji je zabio za pobjedu engleskog sastava. Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren nije nastupio zbog ozljede.

U drugom polufinalnom paru Flamengo je u utorak porazio Al Hilal sa 3-1.

Saudijski sastav poveo je u prvom poluvremenu preko Al Dawsarija (18), no brazilski je velikan u nastavku stigao do preokreta. De Arrascaeta je u 49. minuti poravnao na 1-1, da bi pred kraj dvoboja golom Bruna Henriquea (78) i autogolom Alija Albulayhija (82-ag) Flamengo stigao do očekivane pobjede.

Tunižanima peto mjesto

Za Liverpool će to biti drugo finale nakon što je 2005. izgubio od brazilskog Sao Paula, dok je Flamengo prvi put izborio finale.

U utorak je odigran i dvoboj za peto mjesto u kojem je prvak Afrike Esperance iz Tunisa svladao domaćeg predstavnika Al Sadd sa 6-2 (4-1).

Golove za Esperance postigli su Elhouni (6, 42, 74), Badri (13, 25-11m) i Derbali (87), dok su strijelci za Al Sadd bili Bounedjah (32-11m) i Al Heidos (49-11m).