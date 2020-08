LIVERPOOL ĆE KLOPPU DOVESTI ZVIJEZDU BAYERNA, SVE JE VEĆ RIJEŠENO? Pojavile se nove informacije o velikom transferu

Saga o transferu španjolskog nogometaša Thiaga Alcantare iz njemačkog Bayerna u engleski Liverpool probližava se svojem kraju.

KLOPP RADI NA TRANSFERU IGRAČA KOJEG SMATRA IDEALNIM POJAČANJEM ZA LIVERPOOL: Ali i dalje postoji jedan veliki problem

Sportski novinar Mohamed Bouhafsi, koji radi za španjolski RCM tvrdi da su klubovi blizu postizanja dogovora i da se Thiago već oprostio s nekim suigračima uoči odlaska u Englsku.

Thiago and Liverpool have reached an agreement over a 4-year contract. The player has announced his departure to England to some of his teammates and has even found a house. Bayern and Liverpool must now finalise the transfer [@mohamedbouhafsi] pic.twitter.com/OanxyQcfyj

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 16, 2020