HRGOVIĆ NAPRAVIO SHOW U MEKSIKU: Pogledajte reakciju El Animala kad su izgovorili njegovo ime, a evo i što je rekao za sombrero

Najbolji hrvatski boksašč Filip Hrgović stao je pred novinare uoči nove borbe s Meksikancem Marijom Heredijom.

[VIDEO] ZAISKRILO NA PRVOM SUSRETU HRGOVIĆA I HEREDIJE: Meksikanac smirivao zaštitare, Hrvat poludio: ‘Što me imaš pozdravljati…’

“Pod prvo, nisam navukao sombrero da bih vam se rugao nego zato što vas jako poštujem. Pogotovo boksače iz ove zemlje”, započeo je svoje izlaganje Hrgović, koji je rethodno je sve pozdravio riječima Buenos Dias.

“Bit će ovo sjajna predstava. Hvala mom timu i treneru Pedru Diazu koji me dobro pripremio za ovu borbu. Hvala i Mariju Herediji što je prihvatio borbu. Bit će to sjajna večer”, dodao je. Prethodno je napravio mali show, a sve možete pogledati na snimkama ispod.

Bolni biceps

Uoči borbe pojavili su se mali problemi, točnije bolni biceps lijeve ruke. Na posljednjem treningu u Miamiju radio je trening u kontragardu. Čuvao je lijevu ruku, a uz predviđeni odmor situaciju će svaki dan motriti timski liječnik.

“Pregledali smo ruku. Nema nikakvih problema. U pitanju je tek mala kontuzija, a to ćemo ublažiti nekim protuupalnim lijekom i to je to. Sve je savršeno, spreman je za borbu 100 posto”, poručuio je Osvaldo Nordelo, liječnik Filipa Hrgovića.

Meč Hrgović vs Heredia gledajte uživo u nedjelju od 4.00 na RTL-u i na RTLplayu. Ne propustite reprizu i studijsku emisiju u nedjelju od 19.30 na RTL-u.

UŽIVO

22:08 – Opet smo uživo u Meksiku.

22:00 – Još uvijek se čeka obraćanje hrvatskog boksača. U trenutku kad dođe na red opet ćemo imati video.

21:52 – U trenutku kad je izgovoreno njegovo ime navukao je naočale i nabacio osmijeh. Dogodilo se to kad su mu domaćini zahvaljivali što je proputovao pola svijeta da bi do dao na borbu (VIDEO od 30:00)