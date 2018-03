LIVAJA EKSPRESNO ODGOVORIO DALIĆU: ‘Pa ne igram u Indoneziji… Imali su me priliku gledati’

Livaja je ove sezone u 36 nastupa dao deset golova te ih je namjestio još pet.

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u ponedjeljak je objavio popis za nadolazeće prijateljske susrete s Peruom i Mekiskom. Tom prilikom poručio je i da u budućnosti računa na neke druge igrače poput Marka Livaje. Rekao je da je ozbiljno razmišljao o njemu i da će ga sigurno netko otići gledati u Grčku.

Želi u Rusiju

“Sigurno ćemo posjetiti i Livaju. Ne može netko s deset postignutih golova biti izvan našeg interesa. Razmišljamo o njemu. Vukojević ga je trebao gledati u Kijevu, ali nije igrao. Imamo ga u planu, pa moramo, zabio je deset golova. Ovaj put nije ušao nitko novi u kadar, ali nastavi li ovako, bit će nam u fokusu”, izjavio je Dalić. Uskoro se oglasio i sam Livaja.



“Želim igrati za reprezentaciju i ići u Rusiju. To nije sporno. Ne znam tko me i kad trebao gledati ili me gledao, ali ne igram u Indoneziji, nego u Europi, tako da vjerujem da su me imali prilike vidjeti, te da će me, ako im trebam, i pozvati. Ako ne… Moje je da igram i zabijam golove, još uvijek sam mlad, tek mi je 24, i ispred mene je još puno golova i dobroga nogometa, nadam se i u dresu reprezentacije”, izjavio je Livaja u razgovoru za Goal.

Livaja je ove sezone ubiježio 36 nastupa u svim natjecanjima. Ukupno je dao deset golova te ih je namjestio još pet. Pritom je skupio i 13 žutih kartona.