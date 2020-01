Nitko nije očekivao da će izbornik tako reagirati

Zabrinjavaju me neki igrači, nikako da se oslobode, da budu bolji. Čekam Mamića i Musu, posebno u obrani. Danas je u obrani bio loš Mandić. On je veliki borac, ali danas nije bio koncentriran i primili smo nekoliko laganih golova. Poručio je to, među ostalim, rukometni izbornik Lino Červar poslije pobjede nad Austrijom. I nije se tu zaustavio.

“Protiv Austrije imali smo premalo križanja u napadu, doduše Cindrić je dosta vukao, ali ostali su morali pokazati više dinamike. Govorim to jer trebamo iz ove utakmice izvući pouke i popraviti nedostatke, jer pred nama je još puno posla, do kraja ove faze imamo još tri utakmice. Ne smijemo pasti u samozadovoljstvo, moramo biti skromni, borbeni i taktički disciplinirani”, rekao je Červar i otvoreno kritizirao svoje igrače i tako prekršio nepisano pravilo. No, Petar Metličić i Drago Vuković smatraju da znaju zašto je to napravio:

Ranije u četvrtak Španjolska je očekivano svladala Češku sa 31-25, potom Njemačka Bjelorusiju pa su sada Španjolska i Hrvatska na vrhu ljestvice sa po četiri boda, Austrija i Njemačka imaju po dva, dok su Češka i Bjelorusija bez bodova.

Sljedeću utakmicu Hrvatska igra protiv Njemačke u subotu u 20.30 sati, a možete je pratiti na RTL televiziji, platformi RTLplay te portalu Net.hr.