LILLE SVLADAO NANTES I IZBIO NA VRH LJESTVICE: Novi Vatreni odigrao cijeli susret za pobjedničku ekipu

Nogometaši Lillea izbili su na vrh ljestvice francuskog prvenstva nakon što su u prvom susretu 5. kola na svom terenu svladali Nantes sa 2-0 (1-0).

Lille je do pobjede stigao golovima u završnici oba poluvremena, poveo je u 43. minuti nesretnim autogolom gostujućeg kapetana Palloisa, a pobjedu je u 87. minuti iz kaznenog udarca potvrdio Burak Yilmaz.

THAT'S IT !! Victory for Les Dogues 👏. An own goal and a @yilmazburak17 penalty late on mean we gain 3️⃣ more points 💪 pic.twitter.com/xQdQVJTDCM

— LOSC Lille EN (@LOSC_EN) September 25, 2020