Legendarni švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović (39) našao se na meti žestokih kritika LGTB zajednice nakon jedne šale koju je rekao na kultnom talijanskom festivalu Sanremu, čiji je posebni gost ove godine.

Problematičnu šalu Zlatan je izrekao kada ga je voditelj Amadeus pitao kako bi izgledao Sanremo da ga on organizira iz svojeg doma.

The Gay Party spokesman Fabrizio Marrazzo accused #ACMilan forward Zlatan Ibrahimovic of homophobia and discrimination after a joke at #Sanremo.https://t.co/KOZmhiXQHo#SerieA #Calcio #SerieATIM #Sanremo2021 pic.twitter.com/Lo9KkytPeh

— footballitalia (@footballitalia) March 5, 2021