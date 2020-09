Britanski vozač Lewis Hamilton (Mercedes) bio je najbrži na kvalifikacijama za F1 VN Italije, a pritom je ušao u povijest odvezavši najbrži krug ikad na čuvenoj stazi u Monzi.

Hamilton je krug u Monzi odvezao za rekordnih minutu i 18.887 sekundi za svoj 94. “pole position” u karijeri, a sedmi u Monzi.

Lewis Hamilton edged out Valtteri Bottas for pole position at the Italian GP as Mercedes dominated qualifying, while Carlos Sainz was a surprise third for McLaren and Sebastian Vettel fell at the first Monza hurdle.

