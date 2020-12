LEWIS HAMILTON POSTAO VITEZ: Sedmerostrukom svjetskom prvaku britanska kraljica dala ogromno priznanje

Sedmerostruki svjetski prvak i rekorder po broju pojedinačnih pobjeda u formuli 1 Britanac Lewis Hamilton našao se na novogodišnjem popisu zaslužnika kojima je britanska kraljica Elizabetha II dala viteški naslov.

Najuspješniji vozač svih vremena u formuli 1 je već 2008. postao članom Reda Britanskog carstva (tzv. MBE), nakon što je osvojio svoj prvi naslov svjetskog prvaka, a od sada će nositi naslov Sir Lewis Hamilton, a zaradio ga je za svoju diplomatsku službu i našao se među inozemnim dobitnicima, jer mu je prebivalište u Monte Carlu.

Seven-time Formula 1 world champion ✅

BBC Sports Personality of the Year ✅

Knight ✅

2020 has been a VERY good year for @LewisHamilton!

— BBC Sport (@BBCSport) December 30, 2020