[FOTO, VIDEO] LEWIS HAMILTON POBJEDNIK POTRESNE UTRKE U FORMULI 1: Za dlaku izbjegnuta tragedija; ‘Čudo da je živ’

Lewis Hamilton pobjednik Velike Nagrade Bahreina

Svjetski prvak Britanac Lewis Hamilton pobjednik je današnje Velike Nagrade Bahreina, koju je obilježila jedna od najtežih nesreća u Formuli 1 posljednjih godina..

VN Bahreina prekinuta je u prvom krugu zbog teške nesreće pilota Haasa Francuza Romaina Grosjeana. Francuz je u trećem zavoju nakon kontakta Danilom Kvjatom izgubio kontrolu nad bolidom zabivši se u ogradu pri čemu je bolid eksplodirao i prepolovio se.

Srećom, 34-godišnji Francuz je preživio. Nekako je izašao iz bolida i putem radija potvrdio da je dobro prije nego što je ušao u kola hitne pomoći kako bi ga pregledali kako zahtijeva protokol.

#BahrainGP red flagged as Romain Grosjean escapes big crash on Lap 1 #F1 — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Motorsport je samo za dlaku izbjegao tragediju, a moderni sustavi sigurnosti spasili su život francuskom pilotu.

“Grosjean je dobro. Ima lakše opekline na rukama i zglobovima. Sada je na pregledima, svjestan je svega. Čini se da je dobro, a spasilačka ekipa je brzo reagirala. Redari i FIA su obavili sjajan posao. Bilo je strašno. Imali smo sreću u nesreći i mislim da se izvukao” objavio je direktor Haasa Guenther Steiner.

You have to thank everyone who has pushed to make this sport safer. How on earth has Romain Grosjean just walked out of this. One of the scariest crashes ever. #BahrainGP pic.twitter.com/EoSlrwmvW8 — WTF1 (@wtf1official) November 29, 2020

Prekid trajao više od sat vremena

Prekid je trajao više od sat vremena dok se staza nije očistila, a ograda popravila.

“Čudo da je živ,” kazao je bivši svjetski prvak Britanac Damon Hill izražavajući “apsolutni šok i užas” gledaju snimku udesa na televiziji.

“Zahvalan sam što je Romain na sigurnom. Rizik koji preuzimamo nije šala, jer postoje mnogi koji zaborave da smo svoj život stavili na kocku za ovaj sport i ono što volimo raditi”, objavio je Hamilton na Twitteru.

Prvi su na mjesto događaja stigli vozač hitne pomoći Alan van der Merwe i liječnik Formule 1 Ian Roberts.

Some seriously scary angles of Romain Grosjean's Bahrain crash.#BahrainGP pic.twitter.com/pxAF97epjp — bear 🐻 (@beartorius) November 29, 2020

“Svi smo bili jako iznenađeni, nisam vidio takav požar na utrci već 12 godina. Romain je sam izašao iz bolida, što je izvanredno nakon takve nesreće. Bilo je veliko olakšanje za sve kada smo ga vidjeli,” kazao je Van der Merwe.

Lance Stroll prevrnuo se

Međutim, nesreća u prvom krugu nije bio jedini uzbudljiv događaj. Nakon novog starta dogodila se nova nesreća. Ovoga puta ne tako ozbiljna, ali spektakularana. Kanađanin Lance Stroll prevrnuo se nakon što se zabio u bolid Rusa Kvjata koji je neizravno sudjelovao u obje nesreće. Srećom, i Stroll nije pretrpio nikakve ozbiljne ozljede.

“Dobro sam, samo okrenut prema dolje”, rekao je svojoj ekipi preko radija prije nego što je uspio izaći iz prevrnutog bolida.

Utrka je potom nastavljena, a pobjeda i to 95. u karijeri, te 11. ove sezone pripala je Hamiltonu.

How the fuck do you survive this??? What a warrior, Romain Grosjean 🙏 pic.twitter.com/39j1hoyCb8 — M💛 (@MaxHenzell) November 29, 2020

Drugi je bio Max Verstappen u Red Bullu, dok je njegov momčadski kolega Alexander Albon izjednačio svoj najveći uspjeh osvojivši po drugi put treće mjesto.

‘Bio sam šokiran kadrovima, izgledalo je nevjerojatno’

Utrka je završila kako je i počela, iza Safety Cara nakon što se zapalio motor trećeplasiranog Sergija Pereza, koji je na kraju odustao.

“Bio sam šokiran kadrovima, izgledalo je nevjerojatno. Srećom, nije završilo s tragičnim posljedicama,” komentirao je Hamilton Grosjeanovu nesreću.

LAP 1/57 Romain Grosjean, who collided with the barriers, is up and out of his car and is being attended to by medical staff 👍#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/mUvH9S5pM2 — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

U ukupnom poretku svjetskog prvenstva vodi Hamilton sa 332 boda, drugi je Finac Valtteri Bottas sa 201 bodom, a na trećem mjestu je Verstappen sa 189 bodova.

Za dva tjedna vozači će ponovo nastupiti u Bahreinu, a sezona završava 13. prosinca u Abu Dhabiju.

1. Lewis Hamilton (VB) Mercedes 1:34:01,829

2. Max Verstappen (Niz) Red Bull +1,254

3. Alexander Albon (Taj) Red Bull +8,004

4. Lando Norris (VB) McLaren +11,337

5. Carlos Sainz jr. (Špa) McLaren +11,787

6. Pierre Gasly (Fra) AlphaTauri +11,942

7. Daniel Ricciardo (Aus) Renault +19,368

8. Valtteri Bottas (Fin) Mercedes +19,680

9. Esteban Ocon (Fra) Renault +22,803

10. Charles Leclerc (MC) Ferrari +1 krug…

UKUPNI POREDAK:

1. Lewis Hamilton (VB) Mercedes 332 boda

2. Valtteri Bottas (Fin) Mercedes 201

3. Max Verstappen (Niz) Red Bull 189

4. Daniel Ricciardo (Aus) Renault 102

5. Sergio Perez (Mek) Racing Point 100

6. Charles Leclerc (MC) Ferrari 98

7. Lando Norris (VB) McLaren 86

8. Carlos Sainz jr. (Špa) McLaren 85

9. Alexander Albon (Taj) Red Bull 85

10. Pierre Gasly (Fra) AlphaTauri 71…

KONSTRUKTORI:

1. Mercedes 533 boda

2. Red Bull 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3