LEWIS HAMILTON NAJBRŽI U MEKSIKU: Britanac napravio ogroman korak prema osvajanju naslova

Britanski vozač je napravio veliki korak prema osvajanju naslova

Britanski vozač Lewis Hamilton (Mercedes) došao je nadomak obrane naslova svjetskog prvaka u Formuli nakon što je pobijedio na Velikoj nagradi Meksika u Mexico Cityu.

Hamilton je do pobjede u Meksiku došao zahvaljujući samo jednom zaustavljanju pri promjeni guma, dok su svi njegovi konkurenti barem dvaput išli u boks. Hamilton je mogao doći do šestog naslova svjetskog prvaka već u Meksiku, tri utrke prije kraja prvenstva, no planove mu je pokvario momčadski kolega Finac Valteri Bottas, koji je ciljem prošao treći.

83. slavlje u karijeri

Drugo mjesto osvojio je Nijemac Sebastien Vettel (Ferrari), dok je njegov momčadski kolega Charles Leclerc bio četvrti.

Ovo je 83. pobjeda Hamiltona u karijeri, a tri utrke prije kraja Britanac ima 74 boda više od Bottasa, pa je posve izvjesno da će osvojiti naslov već na sljedećoj utrci VN SAD u Austinu sljedećeg vikenda. S obzirom da Bottas maksimalno može osvojiti ukupno 78 bodova, Hamiltonu trebaju samo četiri boda.