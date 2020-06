Mercedes je u ponedjeljak objavio da će vozači na prvoj utrci nove sezone Formule 1 u austrijskom Spielbergu voziti crne bolide u znak borbe protiv rasizma.

“Pokret Black Lives Matter nam je pokazao koliko trebamo djelovati i biti aktivni u borbi protiv rasizma i svih oblika diskriminacije”, navodi se u priopćenju Mercedesa.

Introducing our new 2020 livery 🖤 A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team’s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms.@MercedesAMGF1 #MercedesAMGf1 #Formula1 pic.twitter.com/QvNnhScTsZ

— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) June 29, 2020