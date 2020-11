Nogometaš minhenskog Bayerna poljski napadač Robert Lewandowski ušao je zajedno s Portugalcem Cristianom Ronaldom i Lionelom Messijem u uži izbor za najboljeg nogometaša godine, objavila je FIFA u srijedu.

Lewandowski je bio najbolji strijelac Bayerna u Ligi prvaka s 15 golova kao i u Bundesligi gdje ih je zabio 34 te je bio favorit za osvajanje Zlatne lopte prije nego je otkazana ove godine zbog pandemije koronavirusa prvi put u 64 godine postojanja.

Međutim, poljski napadač sada ipak ima priliku osvojiti naslov najboljeg ako osvoji FIFA-inu nagradu koja se dodjeljuje na svečanosti 17. prosinca. Njegov bivši suigrač koji trenutačno igra u Liverpoolu španjolski veznjak Thiago Alcantara također je nominiran.

U užem izboru za FIFA-inu nagradu za najboljeg nogometaša godine su i Brazilac Neymar i Francuz Kylian Mbappe (PSG), trojac iz Liverpoola Mohamed Salah, Virgil van Dijk i Sadio Mane, veznjak Manchester Cityja Kevin de Bruyne i kapetan Real Madrida Sergio Ramos.

