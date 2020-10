LEWANDOWSKI I DRUŠTVO POTOPILI BiH: Srbija prokockala veliko vodstvo u Istanbulu, Englezi izgubili, Van de Beek spasio Nizozemce u Italiji

Suparnici hrvatske nogometne reprezentacije u skupini D na EURU koji bi se trebao održati sljedećeg ljeta, Engleska i Češka pretrpjeli su minimalne 0-1 poraze u svojim susretima 4. kola Lige nacija.

Engleska je izgubila na domaćem terenu od Danske u susretu skupine 2 divizije A, a jedini pogodak na Wembleyu postigao je Eriksen iz kaznenog udarca u 35. minuti. Danska i Engleska sada dijele drugo mjesto sa sedam bodova, dva manje od vodeće Belgije.

3 – The England men's team have received three red cards in a single calendar year for the first time ever. Indiscipline.

— OptaJoe (@OptaJoe) October 14, 2020