LETEĆI HOLANDEZ ODLAZI U MIROVINU: Legendarni Arjen Robben objavio kraj karijere

THANK YOU • DANKE • MERCI • DANKJEWEL @ArjenRobben!

Best @FCBayern counterpart I could imagine, #Robbery will never be forgotten! What a career my friend, now enjoy your time off the pitch 🙏🏼❤️ #MiaSanMia #10years #RobberyForever #FR7 #AR10 pic.twitter.com/G6vIWGrKeb

— Franck Ribéry (@FranckRibery) July 4, 2019