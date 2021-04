Nogometaši PSG-a pobijedili su u Münchenu Bayern s 3-2 u prvom susretu četvrtfinala Lige prvaka, uz dva gola sjajnog Kyliana Mbappéa.

MBAPPE JE ZASIGURNO NAJBOLJI IGRAČ SVIJETA: Pogledajte dva velemajstorska pogotka o kojima priča cijeli svijet

Golove za PSG zabili su Mbappé (3, 69) i Marquinhos (28), dok su strijelci za Bayern bili Maxim Choupo-Moting (37) i Thomas Muller (60).

PSG director Leonardo to Sky Italy about Mbappé and Neymar: “I think that when it comes to their contracts, we can be happy… we will soon get to a more concrete situation for Mbappé and Neymar contracts. Donnarumma? I don’t talk about transfers now, Navas is great”. 🔵🔴 #PSG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 7, 2021