PIJETRAJ IZNIO TEŠKE OPTUŽBE O HRGOVIĆU I MAVROVIĆU: Pale su teške riječi; ‘Dosta mi je, sad ću vam sve reći o njima…’

U 12.00 Leonard Pijetraj, cijenjeni boksački trener, ispred svog kluba BK Leonardo zajedno sa Markom Milunom, održao je pressicu povodom cirkusa koji je nastao oko Filipa Hrgovića i Pijetrajevog posebnog ‘uvjeta’.

13.19 Završio je s rečenicom o Filipu Hrgoviću. “Ja vam ne mogu reći koliko mi Hrgović duguje jer smo na sudu, ali to je mala svota s obzirom koliko je on zaradio i koliko sam ja zaradio u 11 godina. To je moja stvar, nisu mi potrebne lovorike. Savjetnici su mi rekli da sam malo tražio, a to nije bitno jer postoji ugovor po kojemu me treba platiti.”

13.14 Pijetraj je zatim rekao: “Meni je drago što se Mavrović uhlijebio, ali neka šuti i ne petlja se. Njegovo boksačko znanje se vidi kadfa komentira mečeve. Kada je na RTL-u komentirao meni je dolazio na brifinge. On nema pojma o tim boksačima.”

13.13 Milun se sada obratio novinarima i poručio da svatko tko želi ići na OI mora proći kraj njega. “Ako me pobijedi, maknut ću se”, rekao je.

13.10 “Sad vam predstavljam Marka, momka koji će biti jedan od najboljih boksača u povijesti. Htio bih da su tu Alen Babić i Hrvoje Sep, Babić će imati još nešto za reći. Oni se muče i rade, ja sam pregovarao godinu dana za njih, a onda je veliki Hrvat rekao da ne idu sa mnom.”

12.56 “Svi stalno govore da ja imam neki interes od ovog. Pa kako bi ja mogao zaraditi od amaterskog boksa? Samo se od profesionalnog boksa može zaraditi. U amaterskom svi volontiramo, samo Mavrović zarađuje jer je direktor reprezentacije. Zanjega nitko ne zna što radi”.

12.50 “Boksači dolaze i odlaze, ali mi koji radimo u institucijama ostajemo. Postoje pravila koja nisam ja postavio jer mi Hrgović duguje novac.”

12.45 Nastavio je o Hrgoviću i njegovom ocu. “Je li njegov otac ikad pitao kako sam ja dok je Filip kod mene trenirao? Ali sada pitaju kada mi duguju novac”.

12.29 Pijetraj sada govori o Mavroviću. “Sada ćemo na njega. Ako on toliko zna o boksu… ja znam koliko je zaradio. Zašto svoj milijun dolara nije uložio u boks? Bio je dobar boksač, europski prvak. Sjećate li se koga je pobjedio u finalu EP-a? Naravno da ne, sjećate se samo poraza od Lennoxa Lewisa, a sada za taj poraz krivi prehranu. To je glupost. Pa Mavrović je svojevremeno platio Lennoxu Lewisu 20.000 dolara za borbu. Da, tako se to radi u boksu, nema više skrivanja, neka svi znaju o tome. ”

Mavrović je u jednom trenu rekao da bi htio biti izbornik i svima je bilo neugodno pa su mene pitali što ja mislim o tzome. Nakon toga su mu rekli da sam ja rekao da ne može biti izbornik. On me pitao zašto sam to rekao pa sam ga ja pitao je li zna ima jednog hrvatskog boksača, on je rekao da ne zna. Pitao sam ga kako će onda biti izbornik, a odgovorio mi je ‘Pa ti ćeš me naučit…’ Ne ide to tako”.

12.26 Nastavio je o Hrgoviću i njegovom ocu i natpisima u medijima. “Ta je situacija trebala ostati u HOO-u. Ja godinama s boksačima radim besplatno i ako naprave neki rezultat daju mi postotak koji je uvijek isti – i kad je dobro i kad je nula. Njegov otac kaže da sam postavio preveliku odštetu, a to ne postojoi – sve piše u ugovoru.”

“Meni je važna samo jedna stvar, moraš ući u ring, a Milun u 30 mečeva ima više rezultata nego Hrgović u cijeloj karijeri. To je sportski dio o kojemu ja pričam i ako Hrgović želi ići na svojetske kvalifikacije bez odrađenih mečeva, onda imamo drugih imena”, rekao je.

“Ja bih volio da Hrgović ide umjesto Miluna, ali Hrgović je posljednji amaterski meč imao 2016. godine. Za to sve dobija 200 tisuća kuna godišnje”, otkrio je.

“Ja se ne osvećujem Hrgoviću kako je rekao Željko Mavrović iako ja ne znam što Mavrović uopće radi tu.”

12.14 Zatim je predložio: “Neka Hrgović dođe na prvenstvo Hrvatske, našamara konkurenciju i sve dobro. Pa neka kaže da je onaj Leonardo bio smiješan. Hrgović je prošao sve institucije, od Mateše do Bandića i svima je prodavao istu priču. Čak je od Bandića tražio da me prestane financirati ako mu ja ne oprostim ugovor, iako zna da je godinama besplatno trenirao. Ali taj novac ne ide meni nego djeci koja treniraju.”

Progovorio je o Marku Milunu, hrvatskom amaterskom boksaču:”Drago mi je zbog Miluna da Hrgović ima konkurenciju, pustite sada priče da će netko osvojiti medalju za Rvatsku. Hrvatstava mi je već dosta”, izjavio je.

Pijetraj je rekao da cijeni Hrgovića i sve ono što je napravio u profesionalnoj kraijeri, ali naglašava da ne namjerava odstupiti od svojih principa.

12.10 “Ja samo inzistiram na tome da sportaši idu na natjecanja nakon što pobjede svoju konkurenciju.To je sportski i mene zanima što je sportsko u tome da se ide na natjecanja na taj način”, poručio je.

Zatim je počeo govoriti o Hrgoviću. “Hrgović je išao plakati Mateši u Olimpijski odbor, a on je nasjeo jer je gospodin koji želi pomoći.”

12.04 Pijetraj: “Presica je sazvana jer se pšojavilo puno neistinitih informacija.”

“Bilo bi mi puno draže da smo se našli zbog nekog dobrog rezultata nego ovakvih situacija”, rekao je Pijetraj na početku.

Filip Hrgović ili Marko Milun, tko bi od spomenutih i tko će od spomenutih boksača predstavljati Hrvatsku na nadolazećim Olimpijskim igrama sljedećeg ljeta u Tokiju? Glavno je to pitanje trenutno u hrvatskom boksu. Dosta se prašine podiglo oko inzistiranja izbornika hrvatske boksačke reprezentacije Leonarda Pijetraja, da njegov bivši boksač, naš najbolji profesionalac Filip Hrgović, mora sudjelovati u kvalifikacijama za OI.

Hrgović se prije nekih više od dvije godine rastao od Pijetraja, svog trenera u amaterskim danima. Nisu se rastali baš u dobrim odnosima, bilo je tu repova, pa ovaj slučaj neki gledaju i kroz prizmu toga…

Leonard Pijetraj: ‘Naravno da stojim kod toga da Hrgović ide u kvalifikacije’

“U utorak u 12.00 je pressica o onome što je vama novinarima ovih dana najzanimljivije. Tako da se pripremite slobodno za sve i pitajte što vas zanima. Vjerujem da će vama biti ludo, veselo i zanimljivo. Nisam o ovim stvarima htio davati do sad izjave jer sam htio da, kad dođem doma sa SP-a u amaterskom boksu iz Jekaterinburga, tu konferenciju za medije odradim kako spada. Svi su me živi zvali oko toga, pa više ne znaš kome prije dati izjavu. A da ponovim milijun puta istu stvar, to nema smisla, složit ćete se samnom”, kazao nam je Leonard Pijetraj i na naše pitanje da li on još uvijek stoji kod toga da Filip sudjeljuje u kvalifikacijama, govori:

“Pa normalno. No, ne bi sad o tome. Dođite sutra i pitajte sve što vas zanima. Sve ću obrazložiti nestrpljivoj hrvatskoj boksačkoj javnosti”.

Razgovor HBS-a i HOO-a

U razgovoru izaslanstva HBS-a (predsjednik Bono Bošnjak, glavni tajnik Marko Marović i čelnik Zagrebačkog boksačkog saveza Nenad Ivanković) s glavnim tajnikom HOO-a Josipom Čopom i njegovim pomoćnikom za olimpijski program Damirom Šegotom, te direktorom HOO-ovih razvojnih programa Nevenom Šavorom, konstatirano je da se HBS mora odlučiti o kandidatu za europske kvalifikacije u ožujku 2020. u Londonu i završne svjetske kvalifikacije u svibnju 2020. u Parizu. O tome bi Savez trebao izvijestiti i Filipa Hrgovića koji je u pismu HBS-u i HOO-u izrazio želju za nastupom na svjetskim kvalifikacijama u svibnju 2020. godine, stoji u nedavnom pisanju Sportskih novosti. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Jučer navečer javio nam se i predsjednik Hrvatskog boksačkog Saveza Bono Bošnjak i na sve navedeno nam rekao:

“Naš je stav da jedan ide u jedne kvalifikacije, drugi u druge”, rekao nam je Bono Bošnjak.

‘Hrgović može birati na koje će kvalifikacije ići’

Međutim, tu sad dolazi do problema. Naime, budući da bi na londonskim kvalifikacijama drugi potencijalni hrvatski olimpijac, superteškaš Marko Milun, mogao izboriti normu, otklonio bi Hrgoviću priliku i da pokuša izboriti nastup u Tokiju. Dakle, mogućnost da Milun ide na prve, a Hrgović na druge olimpijske kvalifikacije, sadrži u sebi i potencijalno neprihvatljiv epilog za Hrgovića…

“Moram naglasiti kako Hrgović može birati na koje će kvalifikacije ići. HBS neće biti na pressici u utorak u podne jer se radi o konferenciji za medije BK Leonardo. To nema veze sa Savezom. Nakon povratka iz Rusije s amaterskog SP-a porazgovarao sam s Leonardom. O čemu smo razgovarali? E to ćete čuti na pressici. Moj stav je taj da se obadvojici pruži prilika. Ja sam u ovoj situaciji za boks, za sport”, zaključio je Bono Bošnjak.