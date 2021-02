LEONA POPOVIĆ IZBORILA DRUGU VOŽNJU VELESLALOMA NA SVJETSKOM PRVENSTVU: Hrvatska skijašica imala 28. vrijeme u prvom ‘laufu’, Shiffrin najbrža

Amerikanka Mikaela Shiffrin bila je najbrža u prvoj vožnji veleslaloma kojeg su skijašice u četvrtak vozile na Svjetskom prvenstvu u Cortini d’Ampezzo, a hrvatska skijašica Leon Popović uspjela se plasirati u drugu vožnju.

Shiffrin je imala najbolje vrijeme prve vožnje 1:13.22, druga je sa dvije stotinke zaostatka bila njena sunarodnjakinja Nina O’Brien (1:13.24), dok je treća Švicarka Lara Gut-Behrami sa osam stotinki slabijim vremenom (1:13.30).

#Cortina2021 First run is over. @mikaelashiffrin leads with 1:13.22, followed by the teammates @nina_obrien (+0.02) and #LaraGutBehrami (+0.08).

It's going to be a thrilling 2nd run! Don't miss it! 👉 13.30.@usskiteam pic.twitter.com/vdkrERq0WL

— Cortina 2021 (@cortina2021) February 18, 2021