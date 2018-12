LEKO PUCA NA DALIĆEVO MJESTO: ‘Uvijek kažem, ako sanjaš, sanjaj nešto veliko! Korupcijska afera? Sramota je što su mi napravili’

Hrvatski stručnjak niže fantastične rezultate u Belgiji.

Bivši igrač Hajduka i aktualni trener belgijskog prvaka Clubea Burggea, Ivan Leko (40), progovorio je za Novu TV o nedavnoj velikoj pobjedi protiv Henryjevog Monaca u Ligi prvaka, ali i o najtežim trenucima u životu.

“Igramo dobar nogomet, bili smo prvaci, igramo jako dobro u Ligi prvaka, uzeli smo četiri boda u jako teškoj grupi.Vidimo napredak kod naših igrača, vjeru kod navijača i uprave i to je jako bitno”, kazao je Leko na početku razgovora. Upozoren je i na činjenicu da je posljednji hrvatski trener koji se okitio naslovom u jednoj od deset najjačih europskih liga bio Tomislav Ivić.

“Ako me se jednog dana može staviti u neku rečenicu sa šjor Ivićem, to bi bila ogromna čast”, istaknuo je.

Razbili Monaco

U posljednjoj utakmici Lige prvaka Brugge je slavio protiv Monaca 4-0 i to u gostima.

“To je bio san, to je san svakog trenera, biti jedanput trener u Ligi prvaka. Mi Hrvati nismo imali puno trenera u Ligi prvaka i to je nešto posebno. Spremaš se za to, živiš za to, to su neka najljepša iskustva, jednostavno čovjek treba uživati u tome i stvarno je jako, jako lijep osjećaj”, kazao je.

Prije malo manje od dva mjeseca priveden je sklopu korupcijske afere koja je zatresla belgijski nogomet.

Veliki šok

“Za familiju je to bio veliki šok, ja i nisam znao što se događalo. Ja sam bio vijest svugdje, najnegativnije što se moglo pisati, ali ja znam što sam radio i što radim. Glavom naprijed treba ići i na kraju se dokazati, kao što su me sad već bili pustili. Na kraju cijelog tog slučaja, jednostavno je to jedna velika sramota, što su meni kao osobi i nama kao familiji napravili, ali to je jednostavno tako, to se prihvaća i idemo dalje”, istaknuo je.

Progovorio je i o svojim ambicijama.

“Svi mi imamo ambicije. Ja uvijek kažem, ako sanjaš, sanjaj nešto veliko. U nogometu trebaš biti fokusiran na ono što se događa danas, a onda što sutra dođe sve je dobrodošlo”, završio je u napomenu da su njegove dvije najveće želje klupa Hajduka i hrvatske reprezentacije.