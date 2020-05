LEIPZIG PREGAZIO MAINZ I ZADRŽAO KORAK S BORUSSIJOM: Olmo po prvi put odigrao cijelu utakmicu za svoj novi klub u Bundesligi

Nogometaši RB Leipziga uvjeljivo su pobijedili na gostovanju Mainz s 5:0 u 27. kolu Bundeslige i približili se drugoplasiranoj Borussiji iz Dortmunda na samo tri boda.

Leipzig je dominirao od samoga početka i poveo u 11. minuti, strijelac je bio Timo Werner, a u 23. Yussuf Poulsen povisuje na 0:2. Do kraja poluvremena Marcel Sabitzer je praktički riješio pitanje pobjednika svojim golom za 3:0 u 36. minuti.

Nakon tri minute igre u drugom poluvremenu Werner zabija za 0:4, a u 75. minuti isti igrač postigao je i svoj treći gol na utakmici za konačnih 0:5.

Bivši igrač zagrebačkog Dinama Dani Olmo odigrao je cijelu utakmicu za pobjedničku momčad. To mu je prvi put da ima punu minutažu u Bundesligi otkako je stigao u Njemačku.

Hopefully this match has shown Leipzig that Dani Olmo needs to play in the middle of midfield rather than out wide. Looked all at sea in the first half but has run the show for the last half hour

— Ian (@brodders_be) May 24, 2020