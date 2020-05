LEIPZIG OSVOJIO SAMO BOD PROTIV HERTHE, NAVIJAČI BIJESNI NA OLMA: ‘Uopće se ne uklapa, ne vrijedi onoliko koliko je plaćen’

Nogometaši RB Leipziga odigrali su 2:2 s Herthom u 28. kolu Bundeslige i propustili priliku izjednačiti se na tablici s drugoplasiranom Borussijom iz Dortmunda.

Gosti su poveli u 9. minuti golom Marka Grujića, a izjednačio je Lukas Klostermann u 24. minuti. Hertha je u 63. minuti došla do prednosti, ali igračke nakon što je isključen Marcel Halstenberg.

Međutim, RB Leipzig je s igračem manje okrenuo rezultat nakon Jarsteinova ‘poklona’. Ipak, Hertha je uspjela izjednačiti u 82. minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Krzysztof Piatek. Prekršaj je skrivio Ademola Lookman srušivši neopreznim startom Matheusa Cunhu.

Bivši nogometaš Dinama Dani Olmo drugu utakmicu zaredom bio je u početnnom sastavu Leipziga, a na terenu je bio sve do 58. minute kada je umjesto njega ušao Lookman.

Za RB Leipzig je to bio već četvrti remi u posljednjih pet susreta, dok je Hertha i treću utakmicu nakon nastavka prvenstva bez poraza. U prva dva susreta je upisala dvije pobjede.

Španjolac je u vremenu koje je proveo na travnjaku razočarao i bio je jedan od najlošije ocijenjenih igrača Leipziga te su ga navijači na Twitteru žestoko kritizirali.

Neki od njihovih kometara su:

“On uopće nije bio aktivan i ništa nije pokazao u svojem drugom nastupu kada počinje u prvih 11.”

“Ovo je bilo jako slabo od Olma.”

“Olmo je bio jako uspješan u tome što je glumio Houdinija u zadnje dvije utakmice. Uopće se ne uklapa u Leipzig.”

“Sada se čini da je bilo previše dati za njega 30 milijuna eura u siječnju.”

