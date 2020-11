LEIPZIG OSVOJIO NOVA 3 BODA I ZASJEO NA VRH BUNDESLIGE: Stuttgart prosuo pobjedu, Sosa odigrao cijelu utakmicu

U 7. kolu Bundeslige Leipzig je u subotu na domaćem terenu svladao Freiburg sa 3-0, te je privremeno izbio na prvo mjesto prvenstvene ljestvice.

Domaćini su poveli pogotkom Ibrahima Konaté u 26. minuti, a pobjedu su potvrdili sva dva gola u zadnjih 20 minuta. Prvo je zabio Marcel Sabitzer u 70. minuti iz penala, a konačnih 3-0 postavio je José Angeliño u 89. pogotkom iz slobdnog udarca sa 25 metara. Bivši Dinamovac Dani Olmo je od 63. minute igrao za Leipzig.

