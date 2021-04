LEIPZIG BRZO PRONAŠAO ČOVJEKA KOJI ĆE NASLIJEDITI NAGELSMANNA: Evo tko će biti novi trener Olmu i Gvardiolu

Američki nogometni trener Jesse Marsch (47) naslijedit će Juliana Nagelsmanna na trenerskoj klupi njemačkog Leipziga. Iz drugoplasirane momčadi Bundeslige još nije stigla potvrda, ali mediji ističu da je navodno već sve dogovoreno.

Naime, 33-godišnji Julian Nagelsmann, koji je dvije sezone uspješno vodio Leipzig, u srpnju će preuzeti minhenski Bayern. Bayern je udovoljio zahtjevu sadašnjeg trenera Hansija Flicka za ranijim završetkom suradnje, iako je s bavarskim klubom prošle sezone osvojio trostruku krunu.

Report: Jesse Marsch to be named new RB Leipzig boss pic.twitter.com/byZAPqdwf0

— Futball News (@FutballNews_) April 28, 2021