Nogometaši Leicester Citya plasirali su se u polufinale FA kupa svladavši na svom terenu Manchester United s 3-1.

Nigerijac Kelechi Iheanacho je bio dvostruki strijelac (24, 78), a Youri Tielemans (52) je zabio drugi gol, dok je Mason Greenwood (38) postigao počasni pogodak za United.

Harry Maguire (3) was the only Manchester United player to have more than one shot against Leicester.

He had 33% of United’s overall shots. pic.twitter.com/RYzfPNfGOh

— Squawka Football (@Squawka) March 21, 2021