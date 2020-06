Nogometaši Liverpoola sedam kola prije kraja osigurali sz svoj 19. naslov engleskog prvaka, a prvi nakon 30 godina čekanja. Dogodilo se to nakon što je u četvrtak navečer Chelsea slavio protiv Manchester Cityja.

Liverpool je s 86 bodova ostao 23 boda ispred branitelja naslova Manchester Cityja, čime je i teoretski osigurao svoj prvi naslov prvaka otkako je osnovana Premier liga (1992.). ‘Crveni’ su posljednji naslov osvojili davne 1990. godine, a od tada su pet puta završavali prvenstvenu utrku na drugom mjestu.

Ovakvim raspletom nisu presretne legende najvećih Liverpoolovih rivala Manchester Uniteda, Gary Neville i Rio Ferdinand.

Oni su se nakon utakmice našalili da će ugasiti svoje račune an Twitteru. Legenda Redsa, Jamie Carragher, iskoristila je priliku i malo bocnula svoj kolegu sukomentatora sa Sky Sportsa, Garyja Nevillea, objavivši na Twitteru fotomontažu:

Malo prije toga Neville je objavio prigodni emotikon označavajući da se na neko vrijeme oprašta od društvenih mreža, a Ferdinand je to doslovno napisao: “Vidimo se za nekoliko tjedana”.

Eto koliko ih je zaboljelo ovaj trijumf Redsa. A nakon nove objave Carraghera Nevillea će još više: “Je li netko vidio Garyja?”

Congrats @LFC… Premier League Champions 🏆

28 wins out of 31 games….nothing but praise for you! Thoroughly deserved…. Relentless appetite….especially losing it last season after being so good. Mentally tough! https://t.co/dYCD4Fn6MJ

— Rio Ferdinand (@rioferdy5) June 25, 2020